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05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुका हुआ काम बढ़ेगा आगे

आज का राशिफल 05 सितंबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोगों को मिलेगा परिवार का सहयोग…आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 02 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और सिंह ​राशि के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा खास

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार में सामंजस्य रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नए विचार और अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

कर्क – परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

पढ़ें :- 31 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर होगी महादेव की कृपा, आर्थिक स्थित होगी बेहतर, व्यापार में भी मिलेगा फायदा

सिंह – आज काम में सफलता मिलेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सूर्यदेव को जल दें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। धन लाभ के अवसर बनेंगे। किसी से विवाद न करें।

तुला – आज व्यापार में नई योजना लाभदायक हो सकती है। आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक – आज काम का दबाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या नए संपर्क से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

पढ़ें :- 30 अगस्त 2026 का राशिफल: रविवार का दिन इन राशियों के लिए है खास, रुके हुए कार्यों में आएगी गति

मकर – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रगति के योग हैं।

मीन – आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन का निवेश सोच-समझकर करें।

आज का विशेष संदेश:-
“धैर्य रखें, सही समय पर लिया गया सही निर्णय सफलता का मार्ग खोलता है।”

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