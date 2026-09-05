05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुका हुआ काम बढ़ेगा आगे

05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोगों को मिलेगा परिवार का सहयोग…आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार में सामंजस्य रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नए विचार और अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

कर्क – परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह – आज काम में सफलता मिलेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सूर्यदेव को जल दें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। धन लाभ के अवसर बनेंगे। किसी से विवाद न करें।

तुला – आज व्यापार में नई योजना लाभदायक हो सकती है। आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक – आज काम का दबाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या नए संपर्क से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

मकर – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रगति के योग हैं।

मीन – आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन का निवेश सोच-समझकर करें।

आज का विशेष संदेश:-

“धैर्य रखें, सही समय पर लिया गया सही निर्णय सफलता का मार्ग खोलता है।”