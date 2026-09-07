07 सितंबर 2026 का राशिफल: भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा या नए कार्य की योजना बनेगी...जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन?

07 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन कन्या राशि के लोग कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

कर्क – परिवार में सुख-शांति रहेगी। घर-परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन होगा। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा।

कन्या – आज कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला – रिश्तों में मधुरता आएगी। साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

वृश्चिक – आज मेहनत और धैर्य से सफलता मिलेगी। पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।

धनु – भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या नए कार्य की योजना बन सकती है। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभाएंगे। व्यवसाय में लाभ होगा। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है।

कुंभ – नए विचारों पर काम करने का अच्छा समय है। करियर में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें।

मीन – आज मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। नौकरी-व्यवसाय में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे।