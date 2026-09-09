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09 सितंबर 2026 का राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी…जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

आज का राशिफल - 09 सितंबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

09 सितंबर 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन वृषभ राशि के रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे।आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन?

पढ़ें :- 08 सितंबर 2026 का राशिफल: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों के रुके हुए काम होंगे पूरे, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी से बचें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी में नई संभावना बन सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कर्क – परिवार में सुख-शांति रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें। भावनाओं में आकर निर्णय न लें।

पढ़ें :- 07 सितंबर 2026 का राशिफल: भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा या नए कार्य की योजना बनेगी...जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन?

सिंह – आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार में नई योजना बन सकती है। मान-सम्मान बढ़ेगा।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। धन की बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – साझेदारी और व्यापार से लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अनावश्यक विवाद से बचें।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या नए संपर्क लाभदायक हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

पढ़ें :- 05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुका हुआ काम बढ़ेगा आगे

मकर – आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण चर्चा होगी।

कुंभ – नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। खर्च सोच-समझकर करें।

मीन – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

आज का विशेष उपाय –
भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 108 बार जाप करें। इससे कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जा सकती है।

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