भारत बनाम श्रीलंका पहले T20I में कैसी रहेगी पिच… किसको मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह; चेक करें पूरी डिटेल्स

India vs Sri Lanka 1st T20I Pitch Report and Playing 11: आज शनिवार (27 जुलाई) को भारत बनाम श्रीलंका पहला टी20आई मैच (India vs Sri Lanka, 1st T20I) पल्लेकेले में खेला जाएगा। तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान नए कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में होगी, जबकि गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के लिए बतौर हेड कोच यह पहला मैच होगा। ऐसे में दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी।