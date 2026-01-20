  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO: पाकिस्तान में फिर हुई इंसानियत शर्मशार, अध्यापक ने अल्पसंख्यक बच्ची को स्कूल में बेरहमी से पीटा

पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी 11-12 साल की अल्पसंख्यक बच्ची को स्कूल में बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते है कि बच्ची चीख-चीख कर माफी मांगते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसको बचाने कोई नही आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई पाकिस्तान की अलोचना कर रहा है। पूरी घटना पाकिस्तान के एक स्कूल की है।

By Satish Singh 
Updated Date

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते है कि एक अल्पसंख्यक बच्ची को उसका अध्यापक एक अलग कमरे लेकर जाता है और पाईप से उसकी बेरहमी से पीटाई करने लगता है। इस दौरान अल्पसंख्यक बच्ची चीख चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है। बता दे कि बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से थी और वह स्कूल गले में क्रॉस पहन कर चली गई थी। इस बात पर अध्यापक आग बबूला हो गया और बेरहमी से अल्पसंख्यक बच्ची की पीटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई पाकिस्तान की अलोचना कर रहे है। एक्स पर वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि कायरों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह मामला देश की सीमाओं का नहीं मानवता के दुश्मनों का है। इतना निरंकुश व्यक्ति कौन सा धार्मिक किताब पढ़कर बन सकता है। जीवन और सभ्यता के दुश्मन ऐसे धर्म एवं किताब को लानत है। कहां गए वह लोग जिन्हें भाईचारा की चूल मची रहती है। हालाकि पर्दाफाश यह वीडियो कब की और कहां की है इसकी पुष्ठी नहीं करता है।

