पत्नी को नोरा फतेही की तरह बनाने के लिए पति करता था प्रताड़ित, एफ़आईआर दर्ज

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को फिट रहने के लिए प्रताड़ित किया। पत्नी का आरोप है कि पति ने उसे बॉडी शेमिंग के लिए उकसाया और बार-बार अभिनेत्री नोरा फतेही की तरह फिट बनने के लिए मजबूर किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपनी पत्नी को परेशान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से एसीपी सलोनी अग्रवाल ने कहा, “हमें शिकायत मिली है कि एक महिला का पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता ने दावा किया कि इसका कारण यह था कि उसका पति एक फिजिकल ट्रेनर है और वह उससे फिट रहने की उम्मीद करता था और उसे व्यायाम करने के लिए मजबूर करता था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता था। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसका पति चाहता था कि वह अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी दिखे। आगे की जाँच जारी है।”

क्या है पूरा मामला

6 मार्च को शानवी की शादी शिवम उज्जवल से गाजियाबाद में अरेंज मैरिज के ज़रिए हुई। शानवी के परिवार ने शादी पर 76 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए, जिसमें 16 लाख रुपये के गहने, 24 लाख रुपये की एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और 10 लाख रुपये नकद दहेज़ भी शामिल था। 26 वर्षीय शानवी अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए उत्सुक थी, लेकिन जल्द ही यह एक बुरे सपने में बदल गया। इसकी शुरुआत शानू की सास द्वारा उसे घर के कामों में व्यस्त रखने और शिवम के साथ समय बिताने से रोकने से हुई। दंपति को साथ में बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी।

एक बार, जब सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक शिवम घर लौटे, तो शानवी ने मच्छरदानी नहीं लगाई थी, इसलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा। शिवम शानवी को वहीं छोड़कर अपने माता-पिता के कमरे में चला गया। शानवी के ससुराल वालों ने उसे गालियां दीं, जबकि उसके पति ने उसे मारा। शानवी पर अक्सर शिवम की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसे नोरा फतेही जैसी पार्टनर आसानी से मिल सकती है।

शानवी ने अपनी लिखित शिकायत में कहा, “मेरी औसत कद-काठी और गोरे रंग के बावजूद, मुझे बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। मेरे पति की दिलचस्पी दूसरी महिलाओं में ज़्यादा है; वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो देखता रहता है।” नोरा फतेही जैसे शरीर के लिए, शानवी को रोज़ाना तीन घंटे वर्कआउट करना पड़ता था। अगर किसी वजह से, किसी दिन शानवी वर्कआउट नहीं कर पाती, तो उसे कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था।

शानवी को अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने की इजाज़त नहीं थी, और उसके ससुर कभी भी बिना बताए अंदर आ जाते थे। उसने याद करते हुए कहा, “मेरे ससुर, केपी सिंह, कहते थे कि वे अपने बेटे का हालचाल जानने आते हैं।” एक बार, जब शिवम ने शानवी पर डायरी फेंकी, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग गई, तो उसने अपने ससुराल वालों से शिकायत की। अपने बेटे को संभालने के बजाय, शानू को अपने मायके से नए कपड़े और एक ओवन टोस्टर ग्रिलर (ओटीजी) लाने को कहा गया।

इसके अलावा, शिवम और उसके माता-पिता अक्सर और पैसे, ज़मीन, गहने और महंगे कपड़ों की माँग करते थे। जब शानवी ने उनकी माँगें मानने से इनकार कर दिया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बार-बार कहा गया कि वह बदसूरत है और शिवम एक बेहतर साथी का हकदार है। शानवी ने कहा, “शिवम मुझे मोटी और बदसूरत कहता था और मुझे घर से निकल जाने को कहता था।”

एक और मौके पर, शानवी ने शिवम को माही नाम की एक और महिला के साथ बातें करते हुए पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई, तो शिवम ने उसे थप्पड़ मार दिया। एक बार शिवम ने शानवी के भाई को बिना किसी ख़ास वजह के गाली दे दी। जब शानू ने इसका विरोध किया, तो उसकी सास और ननद ने उसे अपने पति के सामने झुककर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया।

जब शानवी को अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो उसने अपने ससुराल वालों को यह खुशी बताई, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उन्होंने इस खबर पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद, उसे अपनी ननद रुचि द्वारा लाई गई एक गोली खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शानवी ने बताया, “शिवम ने कहा कि जब वह मुझे स्वीकार नहीं कर पाया, तो मेरे बच्चे को कैसे स्वीकार करेगा। जब मैंने इंटरनेट पर खोजा, तो वह गोली गर्भपात के लिए थी।” पीड़िता का आरोप है कि उसे कथित तौर पर भ्रूण की बेहतरी के लिए मसाले मिला हुआ दही खिलाया गया था। पाँचवें दिन, शानू के गले में जलन होने लगी।

बेटी की हालत देखकर, 18 जून को शानवी के माता-पिता उसे अपने साथ ले गए। उसी दिन, शिवम ने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर शानवी को फ़ोन किया और उसे गालियाँ दीं। तीनों ने उसे तलाक देने की धमकी दी। लगभग एक महीने बाद, 9 जुलाई को, जब शानवी बीमार पड़ी और अस्पताल गई, तो बताया गया कि उसका बहुत खून बह चुका था और उसका गर्भपात हो गया था।

दो हफ़्ते बाद, 26 जुलाई को, जब शानवी अपने ससुराल लौटी, तो उसे अंदर आने से मना कर दिया गया। उन्होंने पीड़िता के गहने और कपड़े भी वापस करने से इनकार कर दिया। तब से, वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है। 14 अगस्त को, शानवी ने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना, दहेज की माँग, गर्भपात के लिए उकसाने, ब्लैकमेल करने और तलाक की धमकियों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शानवी ने जाँच की माँग की है।