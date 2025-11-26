मैं भारत में सुरक्षित महसूस करता हूं : कपिल शर्मा

मुंबई। कॉमेडियन से एक्टर बने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं 2’ (Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2) के ट्रेलर लॉन्च पर करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें साझा की। इस मौके पर उन्होंने कनाडा में कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग पर खुलकर बात की। फायरिंग की घटना के बाद कैसे उनका बिजनेस बढ़ गया, इस बात का भी जिक्र किया।

कपिल शर्मा ने कैफे पर हुए हमले का जिक्र किया

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने जुलाई महीने में कैप्स कैफे कनाडा में खोला था। अचानक 10 जुलाई को अनजान लोगों ने उनके कैफे पर फायरिंग की। इसके बाद 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को दो और हमले हुए। इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इन्हीं हमलाें के बारे में कपिल से फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर सवाल किया गया। कपिल ने जबाव देते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि वहां के रूल्स और पुलिस के पास शायद ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। लेकिन जब हमारा केस हुआ, तो यह फेडरल गवर्नमेंट के पास यह मामला गया। कनाडाई पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई।’

कपिल आगे कहते हैं, ‘असल में हर फायरिंग की घटना के बाद हमें कैफे में एक बड़ी ओपनिंग मिलती थी। इसलिए अगर भगवान मेरे साथ हैं तो सब ठीक है।’ कॉमेडियन ने बताया कि इन हमलों के बाद कई लोगों ने उनसे संपर्क किया।

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने फिल्म के इवेंट में आगे कहा कि मेरा मानना है कि भगवान जो भी करते हैं, हमें उसके पीछे की कहानी नहीं पता चलती है। मुझे कनाडा से बहुत से लोगों के कॉल आए जिन्होंने मुझे बताया कि पहले भी बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन मेरे कैफे में फायरिंग के बाद यह एक खबर बन गई। अब वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने तो मुंबई या हमारे देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। मुंबई जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है।’

कब रिलीज होगी फिल्म?

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं 2’ (Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, इसमें उनका किरदार चार शादी करके मुश्किल में फंस जाता है। यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हो रही है।’