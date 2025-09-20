कपिल शर्मा शो पर ‘बाबूराव’ के आते ही लगा ग्रहण, नेटफ्लिक्स को मिला 25 करोड़ का नोटिस

  1. हिन्दी समाचार
कपिल शर्मा का शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल’ फ़िनले से पहले एक कानूनी पचड़े में फंस गया है। कपिल के शो और नेटफ्लिक्स के खिलाफ फिल्ममेकर फिरोज ए नाडियाडवाला ने मुकदमा किया है।  साथ ही दोनों को 25 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा है। फिरोज ए नाडियाडवाला ने शो के मेकर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ ये एक्शन हेरा फेरी के फेमस किरदार ‘बाबूराव गणपतराव आप्टे’ को लेकर किया है।

 क्या बोले नाडियाडवाला?

फिरोज नाडियाडवाला ने इस मामले को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कपिल शर्मा शो के मेकर्स और नेटफ्लिक्स पर उनकी हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के फेमस किरदार ‘बाबूराव गणपतराव आप्टे’ का बिना अनुमति के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।  उन्होंने अपने बयान में कहा कि बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हेरा फेरी की आत्मा है. इस किरदार की विरासत हमारे पसीने, लॉन्ग विजन और क्रिएटिविटी से बनी है।  इस भूमिका को परेश रावल ने अपने दिल और आत्मा से तराशा है।  इसलिए किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह इस किरदार का दुरुपयोग अपने बिजनेस और लाभ के लिए करे।

25 करोड़ रुपये का हर्जाना

फिरोज ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को जो नोटिस भेजा है, उसमें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के साथ-साथ ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29 के तहत ट्रेडमार्क उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है.। नाडियाडवाला के अनुसार, ‘बाबूराव’ के किरदार का ट्रेडमार्क नाडियाडवाला परिवार के नाम रजिस्टर्ड है।  फिरोज ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को स्यू करते हुए 25 करोड़ रुपये का हर्जाना और मुआवजा मांगा है।

