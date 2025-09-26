  1. हिन्दी समाचार
‘जख्मी होकर जमीन पर लेटा था…’ सैफ अली खान ने हमले वाली रात को याद कर हुए Emotional

बॉलीवुड  एक्टर सैफ आली खान जो  अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हमेशा खुश रहने वाले सैफ आचनक एक घटना को याद कर दुखी हो गए । बता दें की ये  घटना साल की शुरुआत की है जब एक चोर ने अभिनेता पर चाकू से हमला कर दिया  था।  जिसे बाद उनके घर और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच गया  था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या था पूरा मामला

बता दें  सैफ की नींद उनके स्टाफ के चिल्लाने की आवाज से खुली, जब उन्हें पता चला कि उनके अपार्टमेंट में कोई घुस आया है। इसके बाद सैफ तुरंत सतर्क हो गए और अपने बच्चों की सुरक्षा में लग गए।  हमलावर से उनकी हाथापाई भी हुई जिस वजह से शख्स ने एक्टर की पीठ पर चाकू से हमला किया।  इस दौरान उन्हें चोटें भी आईं. हालांकि, हमले में ज्यादा चोट लग सकती थी और वह पैरालाइज हो सकते थे लेकिन, सूझ-बूझ से बच गए।  हाल ही में, एक्टर ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि उस डरावने समय में उनके दिमाग में क्या विचार आ रहे थे।

सैफ ने किया उस रात को याद

हाल ही एक मीडिया से बातचीत में सैफ अली खान ने उस डरावने हादसे को याद करते हुए बताया कि इससे बचकर निकलना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।  उन्होंने कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि उन पर चाकू से हमला बेहद करीब से हुआ था, फिर भी वह बच गए।  सैफ ने बताया कि वह उस समय सो रहे थे, तभी घुसपैठिया उनके घर में घुस आया। वह सीधे उनके बेटे जेह के कमरे में पहुंचा और उसके बेड की ओर हाथ बढ़ाने लगा तभी उनकी नैनी चिल्लाई, जिससे सैफ तुरंत कमरे में पहुंचे।  इसके बाद हमलावर ने नैनी और सैफ दोनों पर हमला किया।  सैफ ज्यादा जख्मी हुए, क्योंकि हथियार का एक टुकड़ा उनकी पीठ में घुस गया।  उन्होंने कहा कि वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े थे और उसी समय उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने घूम गई थी। सैफ ने बताया  की करीना उस टाइम घर में ही थी।

हादसे के बाद क्या हुआ

हमले के बाद सैफ अली खान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां उनका इलाज चला और सैफ बच सके. इस मामले में सैफ पर हमला करने वाले शख्स का नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद था, जिसे मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

