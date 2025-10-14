Video- 'जब तक नीतीश कुमार से टिकट का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक यहीं बैठा रहूंगा...' विधायक CM आवास के बाहर धरने पर बैठे

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा और जेडीयू दोनों पार्टियां 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि एलजेपी-आर 29 सीट और हम-आरएलएम को छह-छह सीटें मिली हैं। हालांकि, सीटों के बंटवारे के बाद अब टिकट को लेकर मारा-मारी शुरू हो गयी। जेडीयू के विधायक सीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंच चुके हैं।
दरअसल, राजधानी पटना में गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 अणे मार्ग स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री से मिलने आया हूँ और जब तक उनसे मिलकर (विधानसभा चुनाव के लिए) टिकट मिलने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक यहीं बैठा रहूँगा। मैं उनका इंतज़ार करूँगा और मुझे विश्वास है कि मेरा टिकट नहीं कटेगा।”
जेडीयू के पुराने सदस्य और चार बार चुनाव जीत चुके मंडल ने कहा, “मुझे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। आगे बढ़ो और कार्रवाई करो; मुझे जेल भी भेज दो, मैं फिर भी जाऊंगा।” बता दें कि बिहार चुनाव में दर्जनों विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। इस बीच कई विधायक पाला बदलकर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। वहीं, गोपाल मंडल को भी अपना टिकट काटे जाने की चिंता सता रही है। फिलहाल, एनडीए के किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है।
VIDEO | Patna: JD(U) MLA from Gopalpur Gopal Mandal sits on a protest outside CM Nitish Kumar's residence at 1 Anne Marg with his supporters.
“I came here to meet the Chief Minister and will remain seated until I meet him and be assured about getting the ticket (for… pic.twitter.com/j4WB3OeKC8
— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2025