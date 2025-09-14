Bigg Boss 19: ''100 बार फ्रिज बंद चालू करवाती और .... अर्शी खान ने तान्या मित्तल को दिया ये सुझाव

बिगबॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल जो की अपने फ़ैशन , ट्रेंड , लाइस्टाइल ,और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब बिगबॉस के कई सीजन में नज़र आ चुकी अर्शी खान मित्तल के पाखंड को दूर करने का नया तरीका सुझाया है। एक इंटरव्यू के दौरान वह बताते हुए नजर आई है कि अगर वह बिग बॉस के घर में होती तो तान्या मित्तल के पाखंड को कैसे दूर करती?वहीं अब अर्शी खान ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है । यूजर्स मजे लेते हुए नजर आए हैं। आइए जानते हैं अर्शी खान ने तान्या मित्तल को लेकर क्या कहा है?

अर्शी खान बोलीं, सब बेवकूफी वाली बातें हैं

एक इंटरव्यू में तान्या मित्तल की बात हो रही है, अर्शी खान से साक्षात्कारकर्ता पूछ रही है कि वह तान्या मित्तल के बारे में जानती है, तो अर्शी खान ने कहा नहीं। तब उन्होंने अर्शी खान को तान्या मित्तल के बारे में बताया तो अर्शी खान हैरान नजर आई, उन्होंने कहा- तान्या मित्तल जो बिग बॉस के घर में कर रही है सब बेवकूफी वाली बातें हैं। अवाम सब जानती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बिगबॉस के घर में आपको सारे काम खुद करना पड़ता है। शो के अंदर आप सब की औकात एक जैसी होती है, सभी को कचरा उठाना है और टॉयलेट भी साफ करना है, जो टास्क जिसे दिया जाता है उसे करना ही पड़ता है।

अर्शी तान्या को देती टास्क

इंटरव्यू के दौरान अर्शी खान ने पूछा कि क्या सच में तान्या मित्तल जो दावा करती है वह अमीर हैं, तो उन्हें बताया गया कि नहीं वह वैसा बताती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अगर बिग बॉस के घर में होती तो अलग लेवल पर उनसे मैं टास्क करवाती, खड़ा करके 100 बार फ्रिज बंद चालु करवाती और बताती कि फ्रिज खुलता कैसे और बंद कैसे होता है।

टास्क दिया जाना चाहिए

अर्शी खान ने आगे कहा कि क्या उन्हें पैसा गिनना आता है? साड़ी पहनना आता है? बताया गया कि इस सबके लिए उन्होंने आदमी रखा हुआ है, तो अर्शी खान ने कहा छी यार यह सब बेवकूफी वाली हरकतें हैं। उन्हें टास्क दिया जाना चाहिए और इसी से बिग बॉस के घर में असली फन पैदा होता है, उन्हें टास्क नहीं मिल रहा है, इसलिए वह फिजूल की बातें कर रही हैं।