IAF in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में हुंकार भरेंगे मिग-29, पाकिस्तान-चीन की नाक में करेंगे दम!

IAF In Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में रक्षा की स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना ने बड़ा फैसला किया है। यहां के हवाई अड्डे पर वायुसेना ने उन्नत मिग-29 लड़ाकू विमानों (MiG-29 Fighter Jets) का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए भी यह फैसला बेहद अहम है।

दरअसल, भारत का एक अहम भाग जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन (Pakistan and China) की हमेशा से बुरी नजर रही है, इन दोनों देशों की सीमाएं जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से सटी हुई हैं। वहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहां के एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर बहुत पहले से ही विचार-विमर्श चल रहा था।

अब पाकिस्तान (Pakistan) से सटी भारत की उत्तरी सीमा (Northern Border of India) के पहरेदारी करने वाली ट्राइडेंट्स स्क्वाड्रन (Tridents Squadron) को श्रीनगर (Srinagar) के इस बेस पर तैनात किया गया है। ट्राइडेंट्स स्क्वाड्रन को सेना में ‘डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ’ (Defender of the North) भी कहा जाता है।