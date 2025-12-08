  1. हिन्दी समाचार
  3. टीम इंडिया को आईसीसी ने सुनाई बड़ी सजा, दूसरे वनडे में हुई थी गलती

टीम इंडिया को आईसीसी ने सुनाई बड़ी सजा, दूसरे वनडे में हुई थी गलती

ICC sentenced Team India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला गया था। इस मैच में विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारत तीसरा मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा था। हालांकि, दूसरे मैच में मेजबान टीम की एक गलती के लिए आईसीसी ने सजा सुनाई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

आईसीसी नेसाउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान धीमी ओवर-रेट के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10 परसेंट जुर्माना लगाया गया है। साउथ अफ्रीका ने उस गेम में 359 रन का शानदार पीछा किया और फिर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी, जिसके बाद इंडिया ने विशाखापत्तनम में सीरीज जीत ली। टाइम अलाउंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपने टारगेट से दो ओवर कम फेंक पाया गया। यह जुर्माना एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन ने लगाया।

ICC कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के आर्टिकल 2.22 के अनुसार – जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है – प्लेयर्स पर हर उस ओवर के लिए मैच फीस का पांच परसेंट जुर्माना लगाया जाता है, जब उनकी टीम तय समय में गेंदबाजी नहीं कर पाती है। इंडिया के कैप्टन केएल राहुल ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माना स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब है कि किसी फॉर्मल सुनवाई की जरूरत नहीं थी।

यह आरोप मैदानी अंपायर रॉड टकर और रोहन पंडित के साथ-साथ तीसरे अंपायर सैम नोगाज्स्की और चौथे अंपायर जयरामन मदनगोपाल ने लगाया था।

