ICC Ranking Update: स्मृति मंधाना वनडे में फिर बनीं नंबर- 1 बैटर, कप्तान हरमनप्रीत और जेमिमा को लगा झटका

ICC Ranking Update: वर्ल्ड कप शुरू होने से दो हफ़्ते से भी कम समय पहले वनडे बल्लेबाज़ी चार्ट में शीर्ष पर बदलाव हुआ है। भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने महिला वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में फिर से टॉप पर वापस पहुंच चुकी हैं, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स को नुकसान झेलना पड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के एक बड़े समूह ने बढ़त हासिल की है।

स्मृति मंधाना ने नई चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट को पीछे छोड़कर बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है, जहां उन्होंने शीर्ष क्रम में 58 रनों की प्रभावशाली पारी खेली थी। मंधाना के लिए यह सात रेटिंग अंक हासिल करने और अपनी इंग्लैंड समकक्ष से चार अंक आगे निकलने और इस साल जून और जुलाई के दौरान अपने शीर्ष स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ।

भारतीय खिलाड़ी प्रतीका रावल (चार पायदान ऊपर 42वें स्थान पर) और हरलीन देओल (पांच पायदान ऊपर 43वें स्थान पर) को भी रैंकिंग में जगह मिली है। वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर को एक और जेमिमा रोड्रिग्स को दो पायदान का नुकसान झेलना पड़ा। हरमनप्रीत 11वें से 12 वें पायदान और जेमिमा 13वें से 15वीं पायदान पर खिसक गयी हैं।