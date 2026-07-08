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ICC Rankings : ईशान और अभिषेक का आईसीसी रैंकिंग में जलवा, जानें कौन से बड़े अपडेट?

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (T20 Series) में लगातार हार झेल रही भारतीय टीम के लिए आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग (Latest ICC T20 Rankings) राहत भरी खबर लेकर आई है। इंग्लैंड के हाथों रिकॉर्ड 125 रन की हार के बावजूद भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में क्रमश: पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (T20 Series) में लगातार हार झेल रही भारतीय टीम (Indian Team) के लिए आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग (Latest ICC T20 Rankings) राहत भरी खबर लेकर आई है। इंग्लैंड के हाथों रिकॉर्ड 125 रन की हार के बावजूद भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में क्रमश: पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन का बड़ा इनाम मिला है। मेजबान टीम के कई खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है।

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ईशान और अभिषेक शीर्ष-दो पर कायम

भारत के युवा बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)  टी20 बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। टीम के हालिया खराब प्रदर्शन का उनकी व्यक्तिगत रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरी ओर, इंग्लैंड के खिलाफ नई कप्तानी संभाल रहे श्रेयस अय्यर ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। बारिश से प्रभावित पहले टी20 में 68 रन और दूसरे मुकाबले में 37 रन की पारी खेलने के बाद अय्यर 425 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 93वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

जैकब बेथेल और सैम करन को बड़ा फायदा

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल (Jacob Bethell) ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। इस प्रदर्शन का उन्हें बड़ा फायदा मिला और वह सात स्थान की छलांग लगाकर टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में आठवें स्थान पर पहुंच गए। सैम करन ने भी तीनों विभागों में शानदार बढ़त हासिल की। दूसरे टी20 में 3/33 के आंकड़े दर्ज करने और तीसरे मुकाबले में नाबाद 41 रन बनाने के बाद वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 12 स्थान ऊपर चढ़कर 108वें स्थान पर पहुंच गए। गेंदबाजों की सूची में भी उन्होंने 12 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त 71वां स्थान हासिल किया, जबकि ऑलराउंडर रैंकिंग में छह स्थान की बढ़त के साथ संयुक्त 13वें स्थान पर पहुंच गए।

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राशिद और विल जैक्स की रैंकिंग सुधरी

अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद ने तीसरे टी20 में दो विकेट लेकर गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान का सुधार किया और अब वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज जोश टंग ने अपने दूसरे ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में चार विकेट लेकर पहली बार रैंकिंग में जगह बनाई। वह संयुक्त रूप से 301वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडर विल जैक्स ने भी गेंद से प्रभावी प्रदर्शन किया और छह स्थान की छलांग लगाकर टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में सातवें स्थान पर पहुंच गए।

टेस्ट रैंकिंग में श्रीलंका की छलांग

टेस्ट रैंकिंग में श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज लाहिरु उदारा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में करियर की सर्वश्रेष्ठ 188 रन की पारी खेली। इसके दम पर उन्होंने 52 स्थान की छलांग लगाकर 85वां स्थान हासिल किया। कामिंडु मेंडिस दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए, जबकि पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो गेंदबाजी रैंकिंग में 20वें स्थान पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने 180 रन की पारी खेलकर 14 स्थान की छलांग लगाई और 49वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं शाई होप शतक के दम पर छह स्थान ऊपर चढ़कर 51वें स्थान पर पहुंच गए।

वनडे रैंकिंग में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को फायदा

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वनडे रैंकिंग में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 6/21 के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद 17 स्थान की छलांग लगाकर 12वां स्थान हासिल किया। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगरावा 19वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि ब्रैड इवांस और ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी 17-17 स्थान की बढ़त दर्ज करते हुए क्रमश: 111वें और 33वें स्थान पर जगह बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की मुश्किलें भले बढ़ी हों, लेकिन आईसीसी की ताजा रैंकिंग यह दिखाती है कि भारतीय खिलाड़ियों की व्यक्तिगत बादशाहत अभी भी कायम है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से रैंकिंग में मजबूत दावेदारी पेश कर दी है।

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