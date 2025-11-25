ICC T20 World Cup 2026 Schedule : T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से , फाइनल 8 मार्च को, 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को हो गया है। 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। लीग स्टेज में हर दिन 3 मैच होंगे।

टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस बार का टूर्नामेंट भी पिछली बार की तरह है। सभी क्वालीफाई करने वाली 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। लीग स्टेज में सभी टीमें 4 मैच खेलेंगी। ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सुपर-8 में जगह बनाएंगी, जहां उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर-8 में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगीं।

संभावना है कि अगर भारत सुपर-8 में पहुंचता है तो उसके सुपर-8 स्टेज के सभी मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे। अगर वह सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल मुंबई में खेलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान या श्रीलंका ने क्वालीफाई किया तो सेमीफाइनल फिर कोलंबो में हो सकते हैं।

पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। बता दें, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। उसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जब किसी टीम ने अपने घर पर खिताब जीता हो। इसके अलावा आज तक कोई टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई है।

जानें किस ग्रुप में कौन?

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स।

ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान।

ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल।

ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा।

जानें किन टीमों ने किया है क्वालीफाई?

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात

सेमीफाइनल का ऐसा है समीकरण

अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है तो यह सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा।

अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है और उसके सामने पाकिस्तान नहीं होगा तो यह मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा।

अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में खेलता है और उसके सामने भारत नहीं होगा तो यह सेमीफाइनल कोलकाता में खेला जाएगा।

अगर सेमीफाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं तो यह मैच कोलंबो में होगा।