आईसीसी का बड़ा फैसला : पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलेगा, बांग्लादेश पर नहीं लगेगा जुर्माना

ICC statement on India-Pakistan match Row : आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी के साथ हाल ही में बैठक को लेकर बयान जारी किया है। जिसमें पुष्टि की गयी है कि पाकिस्तान ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सभी तय मैचों में हिस्सा लेगा – जिसमें 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ उनका मैच भी शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के फैसले को लेकर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है- “ICC और PCB के बीच बातचीत एक बड़े जुड़ाव के हिस्से के तौर पर हुई, जिसमें दोनों पार्टियों ने अच्छे व्यवहार की ज़रूरत को पहचाना और ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के साथ खेल के सबसे अच्छे हितों की सेवा करने की अपनी उम्मीदों में एकजुट, कमिटेड और मकसद वाले होने की बात कही।” उस मौजूदा माहौल में, यह तय हुआ कि सभी सदस्य ICC इवेंट्स में हिस्सा लेने की शर्तों के हिसाब से अपने कमिटमेंट का सम्मान करेंगे और यह पक्का करने के लिए हर ज़रूरी काम करेंगे कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप का चल रहा एडिशन सफल हो।”

“बांग्लादेश के मामले में, ICC ने क्रिकेट के सबसे वाइब्रेंट मार्केट में से एक, जहाँ 200 मिलियन से ज़्यादा पैशनेट फ़ैन हैं, में ग्रोथ को लगातार आसान बनाने की बात दोहराई, ताकि यह पक्का हो सके कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नेशनल टीम के हिस्सा न लेने का देश में क्रिकेट पर कोई लंबे समय तक असर न पड़े।” ICC ने पहले पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर ध्यान दिया था जिसमें टूर्नामेंट में टीम के हिस्सा लेने को कुछ खास मैचों तक सीमित करने के उसके फ़ैसले के बारे में बताया गया था। भारत के खिलाफ़ होने वाले इस मैच से पहले, जिसका सबको इंतज़ार है, पाकिस्तान टूर्नामेंट का अपना दूसरा मैच 10 फरवरी को कोलंबो में USA के खिलाफ़ खेलेगा।

उन्होंने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ़ तीन विकेट से जीत हासिल की। सोमवार को यह घोषणा ICC, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच हुई मीटिंग के बाद भी हुई। इसके बाद BCB और ICC ने कन्फर्म किया कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर रहने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और उसे ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 से पहले एक ICC इवेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा, जो ICC के स्टैंडर्ड होस्टिंग प्रोसेस और ज़रूरतों पर निर्भर करेगा।

ICC के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव संजोग गुप्ता ने कहा: “ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का न होना दुख की बात है, लेकिन इससे ICC का बांग्लादेश के लिए एक मुख्य क्रिकेट देश के तौर पर हमेशा का कमिटमेंट नहीं बदलता। हमारा फ़ोकस BCB समेत मुख्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने पर है ताकि यह पक्का हो सके कि देश में यह खेल लगातार बढ़े और इसके खिलाड़ियों और फ़ैन्स के लिए भविष्य के मौके मज़बूत हों। बांग्लादेश एक ज़रूरी क्रिकेट इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसके डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल इंटीग्रेशन में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और यह शॉर्ट-टर्म रुकावटों से डिफ़ाइन नहीं होता।”