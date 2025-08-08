Kaps Cafe Firing: ‘अगर कोई सलमान के साथ काम करता है, उसे मार डालेंगे ‘कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद आया गैंगस्टर का ऑडियो क्लिप

  1. हिन्दी समाचार
फेमस कमेडियन कपिल शर्मा के   कनाडा स्थित कैफे हाउस पर एक महीने में दूसरी बार गोलीबारी हुई है। इस घटना की  जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गिरोह ने कपिल शर्मा को चेतावनी दी है कि सलमान खान को शो में बुलाने के कारण उनके रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया। धमकी देते हुए साफ-साफ कहा गया है कि सलमान के साथ काम करने वाले किसी को भी नहीं छोडा जाएगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- The kaps cafe : कनाडा में हमले के बाद फिर खुला Kapil Sharma का कैफे, एक्टर ने इंस्टाग्राम पर दिया जानकारी

ऑडियो क्लिप में गैंगस्टर ने दी है चेतावनी

मिली जानकारी के अनुसार  इस ऑडियो क्लिप को बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने रेकॉर्ड किया है। इसमें कपिल शर्मा को चेतावनी देता दिख रहा। इस चेतावनी में सलमान के साथ काम करने वाले किसी भी डायरेक्टर, प्रड्यूसर या कलाकार को गोली मार देने की बात कही जा रही है।

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सीजन 3 के पहले एपिसोड में सलमान

गैंगस्टर ने कहा है कि  कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर दोनों बार गोलीबारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स शो पर सलमान खान को  होस्ट के लिए इन्वाइट किया था। याद दिला दें कि सलमान खान ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सीजन 3 के पहले एपिसोड में नजर आए थे।सलमान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं और उनके घर पर भी हमला किया जा चुका है। इसी के साथ उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा चुकी है। मामले की बात की जाएं तो ये साल 1998 में काले हिरण के शिकार से जुड़ा है। बताया जाता है कि काले हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए पूजनीय है।
‘अगर कोई सलमान के साथ काम करता है, उसे मार डालेंगे’

पढ़ें :- 'कपिल ने सिख समुदाय की भावनाओं का मजाक उड़ाया था...' खालिस्तानी लाडी ने 'कैप्स कैफे' पर फायरिंग की बतायी वजह

गैंगस्टर ने दी गई हिदायत में कहा है कि सलमान के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार होगा। इस धमकी में साफ शब्दों में कहा है, ‘अगर कोई सलमान के साथ काम करता है, चाहे वह छोटा-मोटा एक्टर हो या छोटा-मोटा निर्देशक, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम उसे मार डालेंगे।’

 

