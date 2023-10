बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट और वजन तो डेली डाइट में शामिल करें ये चीजें

What to do if children’s height and weight are not increasing: कुछ लोग मोटापे के लिए दवाएं खाते हैं तो कुछ लोग अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए दवाएं आदि । इसके लिए महंगी सी मंहगी दवाएं और घरेलू उपचार आदि ट्राई करने के बावजूद भी वजन और हाइट नहीं बढ़ती है। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ट्राई करके आप लंबाई और शरीर को पोषण आदि प्रदान करने में आपकी मदद करेगा।

अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसे डेली एक गिलास दूध जरुर पिलाएं। दूध में कैल्शिम, विटामिन डी समेत कई पोषक तत्व मौजूद होते है जो शरीर में जाकर समुचित विकास करने में मदद करते है। साथ ही हड्डियों को भी मजबूत बनाने में हेल्प करता है।

दही भी एक सबसे बेहतरीन फूड है। बच्चों को डेली डाइट में दही जरुर शामिल करें। इससे बच्चों की ग्रोथ बढ़ेगी साथ उनके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा को भी पूरा करेगा। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को मजबूत करता है।

बच्चों के ब्रेकफास्ट में अंडा जरुर शामिल करें। अंडे प्रोटीन सा अच्छा स्त्रोत है साथ ही इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते है जो शरीर के विकास में मदद करते है। अंडे अमीनो एसिड पाया जाता है जो ऊतकों को रिपेयर करने और बनाने में अहम रोल निभाता है।

बच्चों को डेली भीगी हुए बादाम और अखरोट व अन्य ड्राईफ्रूट्स जरुर दें। इसके अलावा अलसी, छिया आदि को डाइट में शामिल करें। इसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और प्रोटीन पाया जाता है। जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है।

बच्चों के डेली डाइट में फल और हरी सब्जियों को शामिल करें।बच्चों को केला, पपीता और मौसमी फल आदि खिलाएं। फलों में विटामिन और प्रोटीन होता है जब कोलाजेन बनाने और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां जरुर खिलाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटमिन्स और मिनरल्स और एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है।