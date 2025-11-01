'अगर हम जीते तो घरेलू क्रिकेट में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे...' वर्ल्ड कप फाइनल से पहले बोलीं कप्तान हरमनप्रीत

India Women vs South Africa Women, World Cup Final: इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम के लिए कल यानी 2 नवंबर का दिन एक नया इतिहास रचने वाला साबित हो सकता है, जहां पर मेजबान के पास पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करना का मौका होगा। इंडिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच रविवार को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। इससे एक दिन पहले टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मीडिया को संबोधित किया।

विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल 2025 से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, “ऐसे दिन कम ही आते हैं जब हम पर क्रिकेट से जुड़ा नहीं, बल्कि टिकटों का इंतज़ाम करने का भी दबाव होता है। उम्मीद है कि अगर हम जीतेंगे तो हमें न सिर्फ़ भारत में, बल्कि घरेलू क्रिकेट में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।” सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के भावनात्मक उतार-चढ़ाव को संभालने के बारे में उन्होंने कहा, “कौशल के लिहाज़ से, हमने सब कुछ कर लिया है। अब आराम करने, स्वस्थ होने और कल के मैच के लिए जितना हो सके तरोताज़ा होने की बात है।”

हरमनप्रीत कौर ने कहा, “हमें इसका आनंद लेना होगा। हमारे जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं सोच सकते, हमें छोटे लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा।” सेमी फाइनल में जीत के बाद भावुक होने पर उन्होंने कहा, “मैं एक भावुक इंसान हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। मैं सिर्फ़ जीत या हार के बाद ही नहीं, बल्कि छोटे-मोटे मौकों पर भी रोई हूँ, जब भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया हो। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना और यह दिखाना कि हम मानसिक रूप से उनसे ज़्यादा मज़बूत हैं, बेहद ख़ास था। उस दिन इससे बड़ी या ख़ास बात और कुछ नहीं हो सकती थी।”

बता दें कि इंडिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल 2 नवंबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार, रविवार दोपहर 3.00 बजे शुरू होगा।