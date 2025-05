Right way to eat vitamin E capsules: खूबसूरत स्किन के लिए आप भी करती हैं विटामिन ई कैप्सूल का सेवन, तो डर्मेटोलाजिस्ट से जान लें इसे लेने का सही तरीका

Right way to eat vitamin E capsules: ग्लोईंग और हेल्दी स्किन की चाहत में महिलाएं पार्लर के चक्कर लगाती रहती है तो घर में तमाम तरह के ब्यूटू प्रोडक्टों का इस्तेमाल करती है। कई लोग विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करती है।

विटामिन ई स्किन के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप भी ग्लोईंग और हेल्दी स्किन पाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल खाती है तो आपके लिए कुछ बातों का जानना बेहद जरुरी है।

फेमस डर्मेटोलाजिस्ट निरुपमा परवंदा ने अफने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने बताया कि विटामिन ई एकशक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है।

यह स्किन की नमी बनाएं रखने में मदद करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणमों को भी कम कर सकता है। इससे अलग यह बालों, नाखूमों, आंखों, मस्तिष्क और हार्ट और लिवर के लिए भी फायदेमंद है। हालंकि फायदों को पाने के लिए विटामिन ई को सही तरीके से खाना जरुरी है।

डर्मेटोलॉजिस्ट हर बार हैवी मील के साथ विटामिन ई कैप्सूल लेने की सलाह देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऐसेमें फैट रिच फूड के साथ लेने से इसका अवशोषण ेहतर होता है। स्किन को भी फायदे मिलते है।

डॉक्टर परवंदा ने बताया कि विटामिन ई की अधिक मात्रा लेने से रक्तस्त्राव का खतरा बढ़ सकता है। खासकर अगर आप खून पतला करने वाली कोई दवाएं ले रहे है। इसलिए किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो विटामिन ई लेे से पहले चिकित्सीय परामर्श जरुर लें।