'2004 में मनमोहन सिंह को BJP ने राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने से रोका था...' जयराम रमेश ने वीडियो शेयर करके दिलाया याद

Govt-oppn LS deadlock : संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोक देखने को मिली है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में अपना संबोधन देना था। लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच, कांग्रेस ने गुरुवार को याद दिलाया कि 10 जून, 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने से रोक दिया था।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर 10 मार्च, 2005 के सिंह के भाषण का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन पीएम ने इस बात का ज़िक्र किया था कि उन्हें 10 जून, 2004 को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने से रोका गया था। बुधवार रात को, रमेश ने कहा था कि 10 जून, 2004 को याद दिलाना ज़रूरी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने से रोक दिया था।
जयराम रमेश ने बुधवार को लिखा, “याद दिला दें कि 10 जून 2004 को बीजेपी ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने से रोक दिया था।” इसके बाद उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, ” 10 मार्च 2005 को, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण इस तरह शुरू किया: “अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यहाँ खड़े होकर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को दिए गए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए अपनी सरकार की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। महोदय, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल से मिला सौभाग्य है क्योंकि इस खुशी के काम को करने के लिए मुझे पूरे साल इंतज़ार करना पड़ा। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपति जी को दो बार धन्यवाद देना चाहूँगा—पिछले साल के उनके अभिभाषण के लिए और इस साल के उनके अभिभाषण के लिए।”
On March 10 2005, Prime Minister Dr. Manmohan Singh began his speech on the Motion of Thanks to the President’s Address thus:
"Mr. Speaker, Sir, | deem it a great privilege to be standing here today to express the gratitude of our Government to the respected Rashtrapatiji for…
पढ़ें :- आज अगर प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो मैं उन्हें एक किताब भेंट करूंगा...पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी बोले
कांग्रेस सांसद रमेश ने गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया और लिखा, “यह 10 मार्च 2005 को डॉ. मनमोहन सिंह के भाषण का वीडियो है – जिसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि 10 जून 2004 को उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने से रोका गया था।”
This is the video of Dr Manmohan Singh's speech on March 10 2005 – where he refers to the fact that he was prevented from replying to the Motion of Thanks on June 10, 2004
