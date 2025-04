LDA की ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना में सिर्फ 22 लाख में घर का सपना होगा साकार, जानें स्कीम और बुकिंग का तरीका

यूपी की राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की नवरात्रि के अवसर पर योजना 'पहले आओ-पहले पाओ' (First Come First Serve) आपके घर का सपना साकार करने का मौका लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत लखनऊ शहर के प्राइम लोकेशन पर 1BHK, 2BHK और 3BHK फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत ₹22 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक है।