कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने किया पोस्ट- ‘ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…’

नई दिल्ली। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की बेटी ऐश्वर्या सेंगर (Daughter Aishwarya Sengar) ने एक्स पर पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाकर रखें और किसी प्रकार का धरने का मार्ग न अपनाएं। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ‌आपका संयम और आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। दरअसल पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former MLA Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिली है। इसके बाद से दिल्ली में विभिन्न सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की बेटी ऐश्वर्या सेंगर (Daughter Aishwarya Sengar) ने एक्स पर पोस्ट किया है।

मेरा उन्नाव के सभी लोगों से सादर निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार के धरने का मार्ग ना अपनाएँ।आप हमारा परिवार हैं और इस कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है ।हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है ।आपके संयम और आशीर्वाद से हमारी हिम्मत है।

“ ए झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने… — Aishwarya Sengar (@SengarAishwarya) December 27, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के निर्णय में उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई है और शर्तों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को जमानत दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता के पक्ष और उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। दिल्ली में विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया आ रही है।

क्या कहती है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी?

इसी बीच कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की बेटी ऐश्वर्या सेंगर (Daughter Aishwarya Sengar) ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। अपने पोस्ट में उन्होंने उन्नाव के लोगों से निवेदन किया है कि इस कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है। आपका संयम आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। उसके साथ उन्होंने लिखा है कि “ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत दांव पर, अब राम करेंगे खैर।