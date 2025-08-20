पिछले 11 साल में विपक्ष के प्रति सत्तापक्ष भेदभाव कर रहा, खुद ही संसदीय कार्यों में बाधा डालने का करते हैं काम: खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, पिछले 11 साल में विपक्ष के प्रति सत्तापक्ष भारी भेदभाव कर रहा है। खुद सत्तापक्ष संसदीय कार्यों में बाधा डालने का काम करता है। बहुमत का दुरुपयोग कर जन-विरोधी क़ानून पारित करने का काम तब भी जारी है, जबकि यह अल्पमत की सरकार है। इस मानसून सत्र में भी पूरे देश ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने बिना विपक्ष की भागीदारी के मनमाने तरीके से जल्दबाजी में बिलों को पारित किया है।

उन्होंने आगे कहा, इसमें सभापति की भूमिका भी काफी अहम रही। विपक्षी सांसदों को बोलने ना देना, उन्हें बिना कारण निलंबित कर देना, भारतीय संसद के लिए काला अध्याय साबित हुआ। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। डॉ. एस राधाकृष्णन के जमाने से जो शानदार परंपराएं राज्य सभा में स्थापित हुई थीं और विपक्ष को वाजिब सम्मान मिलता रहा था, वे सारी परंपराएं अब खंडित हो रही हैं।

ऐसे में विपक्षी दलों ने मिलकर तय किया है कि हम ऐसे पूर्व न्यायाधीश को अपना उम्मीदवार बनाए, जिनका पूरा जीवन संवैधानिक परंपराओं, मान्यताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा हो। संयुक्त विपक्ष की तरफ से हम सबने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस मौके पर मैं दोनों सदनों के सभी सांसदों से यह अपील करना चाहूंगा कि संविधान, संसद और लोकतंत्र की उच्चतम मर्यादाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए आप सभी सुदर्शन रेड्डी जी को समर्थन देकर निर्वाचित करें।