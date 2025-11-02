IND vs AUS Live: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला; प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव

IND vs AUS Live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20आई मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाना है। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव किए हैं।

भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा, “हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। दूसरी पारी में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आएगी। एक समय में एक मैच पर ध्यान देने में खुशी होगी। हमने तीन बदलाव किए हैं – जितेश, अर्शदीप और वाशिंगटन।” इस मैच में संजू सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को बाहर कर दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन

भारत (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह