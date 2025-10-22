  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित होंगे एक्स-फैक्टर; जानें- एडिलेड ओवल की पिच का कैसा है मिजाज

IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित होंगे एक्स-फैक्टर; जानें- एडिलेड ओवल की पिच का कैसा है मिजाज

IND vs AUS Pitch Report: पर्थ में बारिश से प्रभावित रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया था। जिसके बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली मेहमान टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ गयी है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के नजरिए से करो या मरो का होने वाला है। अगर टीम एडिलेड में हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी। ऐसे में भारत को पिछली हार को भुलाकर दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि, टॉस और पिच को लेकर कप्तानों की समझ जीत-हार में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AUS Pitch Report: पर्थ में बारिश से प्रभावित रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया था। जिसके बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली मेहमान टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ गयी है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के नजरिए से करो या मरो का होने वाला है। अगर टीम एडिलेड में हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी। ऐसे में भारत को पिछली हार को भुलाकर दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि, टॉस और पिच को लेकर कप्तानों की समझ जीत-हार में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

पढ़ें :- टीम इंडिया कल खेलेगी 'करो या मरो' के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप और सीरीज दांव पर

एडिलेड की पिच का मिजाज

एडिलेड ओवल की पिच अपनी स्थिरता के लिए जानी जाती है और इसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बल्लेबाज़ी के अनुकूल पिचों में से एक माना जाता है। पारंपरिक रूप से अच्छी उछाल और सपाट सतह वाली यह पिच खेल के शुरुआती दौर में बल्लेबाज़ों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। हालाँकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह स्पिनरों के लिए, खासकर बीच के ओवरों में, कुछ पकड़ और टर्न प्रदान करती है। साफ़ आसमान में पहले बल्लेबाज़ी करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक ठोस स्कोर बनाने से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम पर दबाव पड़ सकता है, खासकर अगर दिन के अंत में पिच धीमी होने लगे।

एडिलेड में भी बारिश की संभावना

एडिलेड में दिन भर बादल छाए रहने, तापमान ठंडा रहने और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, बारिश से मैच पर उतना असर पड़ने की संभावना नहीं है जितना पर्थ में पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। जिसमें एडिलेड के ग्राउंड स्टाफ दूसरे वनडे से पहले विकेट को सुखाने के लिए यूवी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानि पिच में कुछ नमी रह सकती है। जिससे तेज गेंदबाजों का एक बार फिर कहर देखने को मिल सकता है।

पढ़ें :- IND vs AUS 1st ODI Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहले वनडे; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच जायसवाल को लेकर हुई लंबी चर्चा

रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच...

ICC Ranking Update: जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 की कुर्सी पर मंडराया खतरा, पाकिस्तानी गेंदबाज पहुंचा करीब

ICC Ranking Update: जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 की कुर्सी पर मंडराया खतरा,...

टीम इंडिया कल खेलेगी 'करो या मरो' के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप और सीरीज दांव पर

टीम इंडिया कल खेलेगी 'करो या मरो' के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप...

IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित होंगे एक्स-फैक्टर; जानें- एडिलेड ओवल की पिच का कैसा है मिजाज

IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित...

IND vs SA Test: ऋषभ पंत बनाए गए टीम इंडिया के कप्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे वापसी

IND vs SA Test: ऋषभ पंत बनाए गए टीम इंडिया के कप्तान,...

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में भारत का रहा है जलवा, 2008 के बाद टीम नहीं हारी कोई भी वनडे मैच

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में भारत का रहा है जलवा,...