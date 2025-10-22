IND vs AUS Pitch Report: दूसरे वनडे में टॉस और मौसम साबित होंगे एक्स-फैक्टर; जानें- एडिलेड ओवल की पिच का कैसा है मिजाज

IND vs AUS Pitch Report: पर्थ में बारिश से प्रभावित रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया था। जिसके बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली मेहमान टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ गयी है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के नजरिए से करो या मरो का होने वाला है। अगर टीम एडिलेड में हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी। ऐसे में भारत को पिछली हार को भुलाकर दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि, टॉस और पिच को लेकर कप्तानों की समझ जीत-हार में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

एडिलेड की पिच का मिजाज

एडिलेड ओवल की पिच अपनी स्थिरता के लिए जानी जाती है और इसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बल्लेबाज़ी के अनुकूल पिचों में से एक माना जाता है। पारंपरिक रूप से अच्छी उछाल और सपाट सतह वाली यह पिच खेल के शुरुआती दौर में बल्लेबाज़ों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। हालाँकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह स्पिनरों के लिए, खासकर बीच के ओवरों में, कुछ पकड़ और टर्न प्रदान करती है। साफ़ आसमान में पहले बल्लेबाज़ी करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक ठोस स्कोर बनाने से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम पर दबाव पड़ सकता है, खासकर अगर दिन के अंत में पिच धीमी होने लगे।

एडिलेड में भी बारिश की संभावना

एडिलेड में दिन भर बादल छाए रहने, तापमान ठंडा रहने और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, बारिश से मैच पर उतना असर पड़ने की संभावना नहीं है जितना पर्थ में पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। जिसमें एडिलेड के ग्राउंड स्टाफ दूसरे वनडे से पहले विकेट को सुखाने के लिए यूवी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानि पिच में कुछ नमी रह सकती है। जिससे तेज गेंदबाजों का एक बार फिर कहर देखने को मिल सकता है।