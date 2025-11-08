IND vs AUS: बारिश में धुला पांचवां टी20आई मैच, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

IND vs AUS 5th T20I Match abandoned: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। इस मैच में मेजबान टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 4.5 ओवर में बिना कोई विकेट खोये 52 रन बना लिया था। जिसके बाद खराब मौसम के चलते मैच को रोका गया और फिर खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाया। हालांकि, भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है।

ब्रिस्बेन के द गाबा में बारिश की भेंट चढ़े इस मैच में भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दिलाई है। इस दौरान अभिषेक सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन, वह भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने दो बार उनका कैच छोड़ा। भारत ने पावरप्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4.5 ओवर में 52 रन बना लिए थे, लेकिन खराब और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खेल रोक दिया गया। इसके कुछ देर बाद हो बारिश भी शुरू हो गयी।

हालांकि, लंबे इंतजार के बाद बारिश नहीं रुकी और मैच को रद्द करना पड़ा। इस मैच में अभिषेक 13 गेंदों में 23 रन और गिल 16 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने तीसरे और चौथे टी20आई मैच में जीत के बदौलत सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। अभिषेक शर्मा को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का अवॉर्ड दिया गया है। उन्होंने सीरीज के पांच मैचों की 5 पारियों में सबसे ज्यादा 163 रन बनाए हैं।