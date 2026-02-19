IND vs AUS : आज टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर सीरीज हराने का मौका, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AUS 2nd T20I : हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडिया विमेंस टीम ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शानदार शुरुआत की है। टीम ने रविवार को टी20आई सीरीज का पहला मैच 21 रन (DLS नियम) से अपने नाम किया था। जिसके बाद गुरुवार को उनके पास तीन मैचों की इस सीरीज को अपने नाम करने का मौका होगा। दूसरी तरफ, सोफी मोलिन्यूक्स के नेतृत्व वाली टीम अपनी इज्जत बचाने उतरेगी। आइये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच गुरुवार 19 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:15 बजे होगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच में पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे फेंकी जाएगी।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच किस टीवी चैनल पर लाइव देख सकेंगे?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरा टी20आई मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।