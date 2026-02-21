IND-W vs AUS-W 3rd T20I : आज सीरीज डिसाइडर मैच में भारत-ऑस्ट्रेलिया की होगी टक्कर, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव

  1. हिन्दी समाचार
IND-W vs AUS-W 3rd T20I : ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने गुरुवार को दूसरे टी20आई मैच में अच्छी वापसी करते हुए इंडिया विमेंस को 19 रनों से मात दी थी। मेजबान टीम की इस जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। शनिवार को सीरीज डिसाइडर मैच खेला जाना है। यानी दोनों टीमों के पास सीरीज अपने नाम करने का आखिरी मौका होगा। आइये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा? 

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच शनिवार 21 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा? 

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:15 बजे होगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरे टी20आई मैच में पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरे टी20आई मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे फेंकी जाएगी।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच किस टीवी चैनल पर लाइव देख सकेंगे?

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरा टी20आई मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

AUS-W vs IND-W : ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

ऑस्ट्रेलिया विमेंस बनाम इंडिया विमेंस, तीसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

