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IND vs IRE : आज वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका या अभी करना होगा इंतजार, पहले टी20 में भारत की ऐसी होगी संभावित प्लेइंग

IND vs IRE Probable XI: आज से भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20आई मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेलेगी। इस सीरीज में तीन युवा खिलाड़ियों के पास टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका होगा। जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सुर्यांश शेडगे शामिल हैं। हालांकि, सीनियर खिलाड़ियों की जगह युवा खिलाड़ियों को मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। 

By Abhimanyu 
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IND vs IRE Probable XI: आज से भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20आई मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेलेगी। इस सीरीज में तीन युवा खिलाड़ियों के पास टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका होगा। जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सुर्यांश शेडगे शामिल हैं। हालांकि, सीनियर खिलाड़ियों की जगह युवा खिलाड़ियों को मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आता है।

पढ़ें :- IND vs IRE 1st T20I Live : आज भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टी20आई, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना मुश्किल!

क्वाड्रिसेप्स चोट के कारण नितीश कुमार रेड्डी UK दौरे के T20 मैचों से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अनकैप्ड सूर्यकुमार शेडगे को टीम में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड सीरीज़ के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह IPL के दौरान लगी पैर की चोट से उबरने के लिए रिहैब कर रहे हैं। हालांकि शेडगे के प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की संभावना कम है, लेकिन चक्रवर्ती की गैर-मौजूदगी में रवि बिश्नोई मुख्य स्पिनर की भूमिका निभा सकते हैं।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, घुटने की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे हर्षित राणा के नंबर 8 पर बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलने की संभावना है। प्रिंस यादव, जिन्होंने पिछले हफ़्ते अपना ODI डेब्यू किया था, उन्हें भी खेलने का मौका मिल सकता है। वहीं, सूर्यवंशी को दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ तय नहीं है। असल में, यह सोचना मुश्किल है कि भारत उस टॉप-थ्री जोड़ी को तोड़ेगा जिसने कुछ महीने पहले ही उन्हें वर्ल्ड कप फ़ाइनल जिताया था।

संभावित प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

पढ़ें :- वैभव सूर्यवंशी सीनियर खिलाड़ियों के साथ शेयर नहीं करेंगे ड्रेसिंग रूम, UK दौरे पर होगी अलग व्यवस्था

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