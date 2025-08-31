IND vs JPN Asia Cup: आज हॉकी एशिया कप में भारत की जापान से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
India vs Japan Hockey Asia Cup Match Live streaming: हॉकी एशिया कप 2025 में आज हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना जापान से होने वाला है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीतकर आयी हैं, जहां भारत ने शनिवार को एक कड़े मुक़ाबले में चीन को 4-3 से हराया था। वहीं, जापान ने कज़ाकिस्तान के खिलाफ 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की थी। रविवार को जीतने वाली टीम सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर लेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप का मैच कब शुरू होगा और फैंस कहां मैच को लाइव देख सकेंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Hockey Women's Asian Champions Trophy 2024 : भारत ने सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से दी मात, अब फाइनल में चीन से मुकाबला

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच रविवार, 31 अगस्त 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच बिहार के राजगीर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच का प्रसारण कौन से टीवी चैनल करेंगे?

भारत बनाम जापान, हॉकी एशिया कप 2025 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

