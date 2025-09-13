  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. IND vs JPN: आज करो या मरो के मुकाबले में जापान से भिड़ेगा भारत; जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs JPN: आज करो या मरो के मुकाबले में जापान से भिड़ेगा भारत; जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Japan, Women's Hockey Asia Cup 2025: चीन के गोंगशु में खेले जा रहे विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में भारत की शनिवार को जापान से भिड़ंत होने वाली है। सुपर-4 का यह मुकाबला दोनों देशों के लिए करो या मरो का होने वाले है, क्योंकि हारने वाली टीम का सफर इस मुकाबले के साथ ही खत्म हो जाएगा, जबकि मेजबान चीन लगभग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कब खेला जाएगा और फैंस इस मुकाबले को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

India vs Japan, Women’s Hockey Asia Cup 2025: चीन के गोंगशु में खेले जा रहे विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में भारत की शनिवार को जापान से भिड़ंत होने वाली है। सुपर-4 का यह मुकाबला दोनों देशों के लिए करो या मरो का होने वाले है, क्योंकि हारने वाली टीम का सफर इस मुकाबले के साथ ही खत्म हो जाएगा, जबकि मेजबान चीन लगभग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कब खेला जाएगा और फैंस इस मुकाबले को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की विधवा का BCCI पर फूटा गुस्सा, बोलीं- इनके अंदर शहीदों के लिए संवेदनशीलता नहीं बची

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला शनिवार 13 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला गोंगशु कैनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- नव-विवाहिता की खुबसूरती देख सात लोगों ने किया गैंगरेप, सुबह बेहोशी की हालत में मिली महिला

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर 02:15 बजे से शुरू होगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकेंगे? 

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में उपलब्ध नहीं होगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

पढ़ें :- VIDEO-गोण्डा सीएमओ रश्मि वर्मा का दो नवजातों की मौत पर शर्मनाक बयान, बोलीं- एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ? हजारों जिंदा हैं, लड्डू खाने जाइए...

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Watch.Hockey की सदस्यता लेकर देख सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की विधवा का BCCI पर फूटा गुस्सा, बोलीं- इनके अंदर शहीदों के लिए संवेदनशीलता नहीं बची

पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की विधवा का BCCI पर...

ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में जीता गोल्ड, भारत के लिए मेडल का सूखा हुआ खत्म

ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में जीता गोल्ड, भारत के लिए...

पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने बढ़ाई अपनी टीम की चिंता- कहा भारत की स्पिन के आगे नहीं टिकेगा पाकिस्तान का मध्यक्रम

पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने बढ़ाई अपनी टीम की चिंता- कहा भारत...

पूर्व भातीय क्रिकेटर ने कहा भारत- पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए मैच, पाक के साथ नहीं रखना चाहिए संबंध

पूर्व भातीय क्रिकेटर ने कहा भारत- पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए...

IND vs JPN: आज करो या मरो के मुकाबले में जापान से भिड़ेगा भारत; जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs JPN: आज करो या मरो के मुकाबले में जापान से...

Hong Kong Open 2025: सात्विक-चिराग ने हांगकांग ओपन के फाइनल में बनाई जगह, इस सीजन के पहले खिताब से एक कदम दूर

Hong Kong Open 2025: सात्विक-चिराग ने हांगकांग ओपन के फाइनल में बनाई...