IND vs JPN: आज करो या मरो के मुकाबले में जापान से भिड़ेगा भारत; जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Japan, Women’s Hockey Asia Cup 2025: चीन के गोंगशु में खेले जा रहे विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में भारत की शनिवार को जापान से भिड़ंत होने वाली है। सुपर-4 का यह मुकाबला दोनों देशों के लिए करो या मरो का होने वाले है, क्योंकि हारने वाली टीम का सफर इस मुकाबले के साथ ही खत्म हो जाएगा, जबकि मेजबान चीन लगभग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कब खेला जाएगा और फैंस इस मुकाबले को कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला शनिवार 13 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला गोंगशु कैनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर 02:15 बजे से शुरू होगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकेंगे?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में उपलब्ध नहीं होगा।

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम जापान, विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Watch.Hockey की सदस्यता लेकर देख सकते हैं।