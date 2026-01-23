IND vs NZ 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20आई में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 2nd T20I Live Streaming : आज (बुधवार) से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। नागपुर में खेले गए पहले मैच में भारत ने 48 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। शुक्रवार को मेजबान टीम इस बढ़त 2-0 करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। जबकि कीवी टीम की कोशिश सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने की होगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20आई मैच शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20आई मैच का वेन्यू क्या है?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20आई मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के लिए भारतीय समयानुसार, शाम 06:30 बजे टॉस होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।