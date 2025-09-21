  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, दोनों टीमों में बदलाव तय

IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, दोनों टीमों में बदलाव तय

IND vs PAK Playing XI: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का दूसरा सुपर-4 मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह इस सीजन में दूसरी बार होगा, जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें आमने-सामने होंगी। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाना है, जहां दोनों टीमों में बदलाव देखने को मिलने वाला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs PAK Playing XI: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का दूसरा सुपर-4 मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह इस सीजन में दूसरी बार होगा, जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें आमने-सामने होंगी। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाना है, जहां दोनों टीमों में बदलाव देखने को मिलने वाला है।

पढ़ें :- Asia Cup Super 4 schedule: एशिया कप में आज से खेले जाएंगे सुपर 4 के मुक़ाबले; जानिए भारत की कब, किससे होगी भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मुकाबला रविवार 21 सितंबर को रात 8 बजे (IST) से दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां पर दोनों टीमों ने अब तक चार टी20आई मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों को दो-दो जीत हासिल हुई है। ऐसे में रविवार को दोनों टीम दुबई में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी। बता दें कि दुबई में पिछले रविवार ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी।

भारत की संभावित प्लेइंग XI

भारत ने ओमान के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में दो बदलाव किए थे। जिसमें जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया था। रविवार को इन दोनों खिलाड़ियों के खेलने की पूरी संभावना है। यानी हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मैदान के बाहर बैठना पड़ सकता है।

संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पढ़ें :- IND vs OMA: आज एशिया कप में ओमान से भिड़ेगा भारत, चौके-छक्कों की होने वाली है बरसात

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग XI

भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम में हारिस रउफ की वापसी हुई है। इसके अलावा खुशदिल शाह को टीम में मौका दिया जा सकता है। पिछले मैच में फहीम अशरफ और सुफियान मुकीम को मौका दिया गया था, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाये थे।

संभावित प्लेइंग XI: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, दोनों टीमों में बदलाव तय

IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और...

Mithun Manhas: कौन हैं मिथुन मन्हास? जिनका BCCI का नया बॉस बनना तय, जानें- इनके बारे में

Mithun Manhas: कौन हैं मिथुन मन्हास? जिनका BCCI का नया बॉस बनना...

शुभमन गिल को स्पिनर साई किशोर ने बताया प्रभावशाली कप्तान, इंग्लैण्ड टेस्ट दौरे की कप्तानी का दिया हवाला

शुभमन गिल को स्पिनर साई किशोर ने बताया प्रभावशाली कप्तान, इंग्लैण्ड टेस्ट...

कल पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, कप्तान सूर्या ने कहा मुझे अपनी टीम पर है पूरा भरोसा

कल पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, कप्तान सूर्या ने कहा मुझे अपनी...

Andy Pycroft: भारत-पाकिस्तान मैच में एक बार फिर रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, आईसीसी का बड़ा फैसला

Andy Pycroft: भारत-पाकिस्तान मैच में एक बार फिर रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट,...

Asia Cup Super 4 schedule: एशिया कप में आज से खेले जाएंगे सुपर 4 के मुक़ाबले; जानिए भारत की कब, किससे होगी भिड़ंत

Asia Cup Super 4 schedule: एशिया कप में आज से खेले जाएंगे...