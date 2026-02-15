टीम इंडिया की जीत के लिए देशभर में पूजा-अर्चना, आज शाम पाकिस्तान से होगी भिड़ंत

IND vs PAK Match Today : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच आज कोलंबो में खेला जाना है। इस मैच को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं, देश के अगल-अलग शहरों में भारतीय टीम की जीत के लिए पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। महाशिवरात्रि के मौके पर जहां भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए। इस भारत की जीत के लिए कामनाएं भी की गईं।
VIDEO | Uttar Pradesh: Prayers are being offered at a temple in Kanpur for India's victory in today's T20 clash against Pakistan.
Arch-rivals India and Pakistan will clash in a T20 World Cup match at the Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/L5rAUgxL4D
— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में भारत की जीत के लिए मनकामेश्वर मंदिर में प्रार्थना की जा रही है। कानपुर के एक मंदिर में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम की जीत के लिए हवन-पूजन किया गया। नोएडा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने पाक मुकाबले से पहले भारत के हरफनमौला आक्रमण का समर्थन करते हुए कहा कि टीम संयोजन कोलंबो की पिच पर निर्भर करेगा।
Patna, Bihar: Ahead of the T20 World Cup match between India and Pakistan, cricket fans in Patna performed prayers for India’s victory, and posters depicting the players as Lord Shiva in connection with Maha Shivratri were created pic.twitter.com/Me01P8703o
— IANS (@ians_india) February 15, 2026
बिहार के पटना में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले, क्रिकेट फैंस ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की, और महाशिवरात्रि के मौके पर खिलाड़ियों को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाले पोस्टर बनाए गए। बता दें कि भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का मैच रविवार 15 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। इस मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा और पहली गेंद शाम 7.00 बजे फेंकी जाएगी।
VIDEO | Prayagraj: Prayers are being offered at the Mankameshwar Temple for India's victory in today's T20 clash against Pakistan.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/nPzKdiMsh7
— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026