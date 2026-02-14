  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs PAK : मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान, बोले- भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं, हम इतिहास नहीं बदल सकते

IND vs PAK : मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान, बोले- भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं, हम इतिहास नहीं बदल सकते

IND vs PAK Match : भारत बनाम पाकिस्तान, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से एक दिन पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का बड़ा बयान सामने आया है। आगा कहना है कि भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वह इतिहास नहीं बदल सकते।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs PAK Match : भारत बनाम पाकिस्तान, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से एक दिन पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का बड़ा बयान सामने आया है। आगा कहना है कि भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वह इतिहास नहीं बदल सकते।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच है बिजनेस डील, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, बोले-लोगों का इस मुकाबले से उठ गया भरोसा

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, “भारतीयों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हम इतिहास नहीं बदल सकते। पिछले रिकॉर्ड मायने नहीं रखते। यह एक नया दिन होगा। आप इतिहास नहीं बदल सकते लेकिन हम इस बार अच्छा परफॉर्म करने और जीतने की कोशिश कर सकते हैं।”

अपने टीम के स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर उठ रहे सवालों पर आगा ने कहा, “उस्मान तारिक को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्लियर कर दिया है और रविवार को होने वाले इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले, उनके बारे में चल रही चर्चाओं से उन पर कोई असर नहीं पड़ा है।”

अभिषेक शर्मा को लेकर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, “हम मौसम में कुछ नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा कल खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो रहे हैं। हम सबसे अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना चाहते हैं।”

बाबर आजम की फॉर्म पर उन्होंने कहा, “बाबर आज़म हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। वह रन बना रहे हैं। और उम्मीद है कि वह कल रन बनाकर हमारी मदद करेंगे। हम बैटिंग पोज़िशन में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहते।” “हमने अच्छी तरह से खुद को ढाल लिया है। हम पिच को जानते हैं। अगर इससे हमें मदद मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें 40 ओवर तक अच्छा क्रिकेट खेलना है।”

पढ़ें :- भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बारिश का भारी संकट, मुकाबला रद्द या देरी से हो सकता है शुरू

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup 2026 : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच है बिजनेस डील, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, बोले-लोगों का इस मुकाबले से उठ गया भरोसा

T20 World Cup 2026 : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला...

IND vs PAK : मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान, बोले- भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं, हम इतिहास नहीं बदल सकते

IND vs PAK : मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान, बोले- भारत के...

विश्व कप में बाल-बाल टूटने से बचा युवराज सिंह का रिकार्ड, आयरलैंड के बल्लेबाज ने 389 के स्ट्राइक रेट से की बल्लेबाजी

विश्व कप में बाल-बाल टूटने से बचा युवराज सिंह का रिकार्ड, आयरलैंड...

भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बारिश का भारी संकट, मुकाबला रद्द या देरी से हो सकता है शुरू

भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बारिश का भारी संकट, मुकाबला रद्द या...

VIDEO : पाक-बांग्लादेश के मुंह पर करारा तमाचा, भारत में बिना सिक्योरिटी के डेरिल मिशेल ने पत्नी संग की ऑटो की सवारी

VIDEO : पाक-बांग्लादेश के मुंह पर करारा तमाचा, भारत में बिना सिक्योरिटी...

VIDEO : कोलंबो पहुंची टीम इंडिया का हुआ जबरदस्त स्वागत, अर्शदीप सिंह श्रीलंकाई डांसर्स के साथ झूमे

VIDEO : कोलंबो पहुंची टीम इंडिया का हुआ जबरदस्त स्वागत, अर्शदीप सिंह...