IND vs PAK : मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान, बोले- भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं, हम इतिहास नहीं बदल सकते

IND vs PAK Match : भारत बनाम पाकिस्तान, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से एक दिन पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का बड़ा बयान सामने आया है। आगा कहना है कि भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वह इतिहास नहीं बदल सकते।

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, “भारतीयों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हम इतिहास नहीं बदल सकते। पिछले रिकॉर्ड मायने नहीं रखते। यह एक नया दिन होगा। आप इतिहास नहीं बदल सकते लेकिन हम इस बार अच्छा परफॉर्म करने और जीतने की कोशिश कर सकते हैं।”

अपने टीम के स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर उठ रहे सवालों पर आगा ने कहा, “उस्मान तारिक को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्लियर कर दिया है और रविवार को होने वाले इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले, उनके बारे में चल रही चर्चाओं से उन पर कोई असर नहीं पड़ा है।”

अभिषेक शर्मा को लेकर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, “हम मौसम में कुछ नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा कल खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो रहे हैं। हम सबसे अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना चाहते हैं।”

बाबर आजम की फॉर्म पर उन्होंने कहा, “बाबर आज़म हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। वह रन बना रहे हैं। और उम्मीद है कि वह कल रन बनाकर हमारी मदद करेंगे। हम बैटिंग पोज़िशन में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहते।” “हमने अच्छी तरह से खुद को ढाल लिया है। हम पिच को जानते हैं। अगर इससे हमें मदद मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें 40 ओवर तक अच्छा क्रिकेट खेलना है।”