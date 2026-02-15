IND vs PAK LIVE : आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs PAK LIVE : आज (15 फरवरी) को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। जिसमें चिर-प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया था, लेकिन उसने बाद में अपना फैसला वापस ले लिया। अब दोनों टीमों के बीच टक्कर होने जा रही है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs PAK : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का मैच रविवार 15 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs PAK : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs PAK : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा?

IND vs PAK : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs PAK : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs PAK : भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

