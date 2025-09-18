IND vs PAK Super Four: एशिया कप में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां खेला जाएगा मैच

India vs Super- 4 Match, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला गया। जहां पाकिस्तान की टीम मेजबान को मात देने में सफल रही। यूएई के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में 41 रन से जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यानी अब साफ हो गया है कि भारत और पाकिस्तान सुपर-4 में एक बार फिर आमने-सामने होंगे।

दरअसल, सुपर-4 के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी से टॉप दो टीमें क्वालीफाई करेंगी। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच रेस है। सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमें 21 सितंबर को एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान को इस मैदान पर 7 विकेट से मात दी थी। अब तक दुबई में दोनों टीमों के बीच चार टी20आई मैच खेले जा चुके हैं। जिनमें दोनों टीमों ने 2-2 बार बाजी मारी है।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच रविवार 21 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच रविवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच ए मैच कैसे देखें?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा।