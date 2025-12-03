IND vs SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; देखें- प्लेइंग इलेवन

IND vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और दूसरा वनडे जीतकर टीम सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, साउथ अफ्रीका के पास सीरीज बचाने का यह आखिरी मौका होगा।

रायपुर वनडे के लिए टॉस हो चुका है और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यानी भारत फिर एक बार पहली पारी में बल्लेबाजी करेगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 बजे से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं, जबकि भारत ने अपने अंतिम 11 में कोई बदलाव नहीं किया है।

दूसरे वनडे के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी