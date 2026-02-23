ओवरकॉन्फिडेंट टीम इंडिया को अपना Ego छोड़कर हालात के हिसाब से ढलने की ज़रूरत : सुनील गावस्कर

Gavaskar called Team India overconfident : साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की 12 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया, और डिफेंडिंग चैंपियन को 76 रन से बुरी तरह हरा दिया। हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों के साथ-साथ टीम मैनेजमेंट की भी खूब आलोचना हो रही है। इस बीच, भारत के बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर ने कहा कि ओवरकॉन्फिडेंट इंडिया को अपना ईगो छोड़कर हालात के हिसाब से ढलने की ज़रूरत थी।

गावस्कर का मानना ​​है कि इंडिया को साउथ अफ्रीका की इनिंग्स से सीख लेनी चाहिए, अपना ईगो छोड़कर हालात के हिसाब से ढलना चाहिए, न कि ओवरकॉन्फिडेंस में मैदान में उतरकर हर चीज़ पर अपना बल्ला फेंकना चाहिए। गावस्कर ने JioStar पर कहा, “ब्रेविस और मिलर ने जिस तरह से अपनी पार्टनरशिप बनाई, उसे देखकर लगता है कि इंडियन बैट्समैन को इसी अप्रोच की ज़रूरत थी… इंडियन बैट्समैन ने ऐसा नहीं किया। वे ओवरकॉन्फिडेंस में मैदान में उतरे, हर चीज़ पर अपना बल्ला फेंका और विकेट गंवाए। साउथ अफ्रीका ने साफ तौर पर इंडिया को मात दी और यह उनके लिए एक अच्छी जीत थी।”

बता दें कि शुरुआती विकेट गंवाने के बाद, मिलर और ब्रेविस ने 97 रन की मैच जिताने वाली पार्टनरशिप की और प्रोटियाज को 187/7 पर पहुंचाया। इसके बाद इंडिया ने खराब बैटिंग की, बार-बार विकेट गंवाए और 18.5 ओवर में 111 रन पर आउट हो गई। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, “इंडिया ने साउथ अफ्रीका की इनिंग्स से कुछ नहीं सीखा। वे बाउंड्री की उम्मीद में हर बॉल पर अपना बल्ला घुमाते रहे। T20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता।”

उन्होंने आगे कहा, “आपको अपोज़िशन से सीखना होगा। अगर उन्होंने इस तरह की मुश्किल पिच पर अच्छा स्कोर किया है, तो आपको अपना ईगो छोड़ना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा और एडजस्ट करना होगा।” बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारत को सेमी-फाइनल की रेस में बनें रहने के लिए अपने अगले दोनों मैच किसी भी कीमत पर जीतने होंगे। सुपर-8 के पहले मैच में हार के बाद टीम का NRR -3.800 पहुंच गया है। यानी उन्हें इसे सुधारने के लिए बड़ी जीत भी चाहिए होगी। भारत को अपना अगला मैच 26 फरवरी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है।