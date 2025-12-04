  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम में जमकर गरजता है किंग कोहली का बल्ला, भारत का रिकॉर्ड अब तक शानदार

IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मैच शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाना है। इस सीरीज का पहला वनडे भारत ने 17 रन से जीता था, जबकि साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। ये दोनों मैच हाईस्कोरिंग रहे हैं और दूसरी पारी में गेंदबाज मुश्किल में नजर आए हैं। वहीं, विशाखापत्तनम में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 10 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से छह मैच टीमों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता है। जबकि सिर्फ़ तीन बार ही टीमें स्कोर को डिफेंड कर पाए हैं और एक मैच टाई पर खत्म हुआ है। इस मैदान पर भारत ने 10 में से 7 मैच जीते हैं। इस दौरान मेजबान टीम ने 4 मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता है, जबकि 3 मैच स्कोर डिफेंड करते हुए जीता है।

विशाखापत्तनम में आखिरी वनडे मैच मार्च 2023 में खेला गया था। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गयी थी और ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इस मैदान पर बड़े स्कोर बनते हैं।

विराट कोहली का विशाखापत्तनम में शानदार रिकॉर्ड

तीसरे वनडे में विराट कोहली के फैंस एक और शतक की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि विशाखापत्तनम में विराट कोहली के आंकड़े बेहद शानदार रहे हैं। कोहली ने 7 पारियों में 97.83 की शानदार औसत से 587 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और दो अर्धशतक भी निकले हैं। यहां कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 157 नाबाद रहा है।

