साउथ अफ्रीका की पारी 270 रनों पर सिमटी, कुलदीप-प्रसिद्ध ने झटके 4-4 विकेट

IND vs SA 3rd ODI Live Update: आज (6 दिसंबर 2025) भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। जिसके बाद मेहमान टीम बल्लेबाजी करते हुए 270 रनों पर ऑल आउट हो गयी है। अब भारत को मैच और सीरीज जीतने के लिए दूसरी पारी में 271 रन बनाने हैं।

साउथ अफ्रीका की बैटिंग निराशाजनक रही। सीरीज़ में पहली बार, उन्हें पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया और वे 50 ओवर के अंदर ही आउट हो गए। रिकेल्टन पहले ओवर में आउट हो गए, लेकिन क्विंटन डी कॉक और टेम्बा बावुमा ने शुरुआती दबाव झेला, दूसरे विकेट के लिए 100+ रन जोड़े और मिडिल ऑर्डर के लिए एक मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया।बावुमा के आउट होने के बाद भी डी कॉक ने खेलना जारी रखा और भारत के खिलाफ अपना 7वां ODI शतक बनाया, जो एक शानदार निजी कोशिश थी। डी कॉक ने 106 रनों की तेज शतकीय पारी खेली। लेकिन इसके बाद पारी ने तेज़ी से रुख बदला।

प्रसिद्ध कृष्णा, जो अपने पहले 2 ओवर में 27 रन दे चुके थे, उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले 5 ओवर में 25 रन देकर ब्रीट्ज़के, मार्करम और डी कॉक के 3 ज़रूरी विकेट लिए। वहां से, यह कुलदीप यादव का शो बन गया। रिस्ट-स्पिनर ने लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ खेला और 41 रन देकर 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध ने भी चार विकेट अपने नाम किए। साउथ अफ्रीका 270 रन पर आउट हुई, जो पिच को देखते हुए उम्मीद से कम लग रहा है। उनके लिए एक अच्छी बात यह है – ओस रांची या रायपुर जितनी ज़्यादा नहीं लग रही है। उन्हें उम्मीद है कि यह उन्हें मुकाबले में बनाए रखेगी।