IND vs SA: बीसीसीआई ने शुभमन गिल को किया रिलीज, दूसरे टेस्ट में पंत संभालेंगे टीम की कमान

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि मैच से ठीक एक दिन पहले आधिकारिक तौर पर कर दी है। गिल को गर्दन की चोट के चलते भारतीय स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। उनकी जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की अगुवाई करेंगे।

बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा- “टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। वह 19 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी गए।

बोर्ड ने आगे बताया कि बदकिस्मती से, वह (गिल) दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे और अपनी चोट की आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे। गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गिल के बाहर होने के बाद साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल में से किसी एक को मौका मिल सकता है।