  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA: बीसीसीआई ने शुभमन गिल को किया रिलीज, दूसरे टेस्ट में पंत संभालेंगे टीम की कमान

IND vs SA: बीसीसीआई ने शुभमन गिल को किया रिलीज, दूसरे टेस्ट में पंत संभालेंगे टीम की कमान

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि मैच से ठीक एक दिन पहले आधिकारिक तौर पर कर दी है। गिल को गर्दन की चोट के चलते भारतीय स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। उनकी जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की अगुवाई करेंगे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि मैच से ठीक एक दिन पहले आधिकारिक तौर पर कर दी है। गिल को गर्दन की चोट के चलते भारतीय स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। उनकी जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की अगुवाई करेंगे।

पढ़ें :- IND vs SA Pitch Report: गुवाहाटी टेस्ट में कैसा रहेगा पिच का मूड और किसको मिलेगी मदद? जानें- सब कुछ

बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा- “टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। वह 19 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी गए।

बोर्ड ने आगे बताया कि बदकिस्मती से, वह (गिल) दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे और अपनी चोट की आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे। गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गिल के बाहर होने के बाद साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल में से किसी एक को मौका मिल सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video: स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने खूबसूरत अंदाज में किया प्रपोज, दोनों ने एक-दूसरे को पहनाई रिंग

Video: स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने खूबसूरत अंदाज में किया प्रपोज,...

IND vs SA: बीसीसीआई ने शुभमन गिल को किया रिलीज, दूसरे टेस्ट में पंत संभालेंगे टीम की कमान

IND vs SA: बीसीसीआई ने शुभमन गिल को किया रिलीज, दूसरे टेस्ट...

IND vs BAN Semi-Final: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs BAN Semi-Final: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में...

IND vs SA Pitch Report: गुवाहाटी टेस्ट में कैसा रहेगा पिच का मूड और किसको मिलेगी मदद? जानें- सब कुछ

IND vs SA Pitch Report: गुवाहाटी टेस्ट में कैसा रहेगा पिच का...

'गौतम गंभीर की आलोचना कभी-कभी एजेंडा लगती है...' बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने हेड कोच का किया बचाव

'गौतम गंभीर की आलोचना कभी-कभी एजेंडा लगती है...' बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक...

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता...