IND vs SA Final: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने की दी बधाई

IND vs SA Women’s ODI World Cup Final: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडिया विमेंस टीम ने रविवार को इतिहास रचते हुए हुए पहली बार आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। मेजबान ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका विमेंस टीम को 52 रनों से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीम इंडिया का बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर मेरी हार्दिक बधाई! उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। वे अच्छा खेल रही हैं और आज उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है। यह निर्णायक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊँचाइयों पर ले जाएगा। जिस तरह से लड़कियों ने भारत को गौरवान्वित किया है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूं।”

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फ़ाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फ़ाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।”

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, “विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम। यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुँचाएगी। आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरी टीम को बधाई।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “क्या ही गर्व का क्षण है! नीले रंग में हमारी महिलाओं ने इतिहास रच दिया है और करोड़ों दिलों को छुआ है। आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने भारत को गौरवान्वित किया है और अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने सिर्फ़ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक राष्ट्र का उत्साह बढ़ाया है। जय हिंद!”