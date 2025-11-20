IND vs SA Pitch Report: गुवाहाटी टेस्ट में कैसा रहेगा पिच का मूड और किसको मिलेगी मदद? जानें- सब कुछ

IND vs SA 2nd Test, Guwahati Pitch Report: दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम के लिए गुवाहाटी टेस्ट अग्नि-परीक्षा से कम नहीं होगा। जहां टीम को अपना आत्म-सम्मान बचाने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत आसान नहीं होने वाली है। पहले मैच में उनके शानदार प्रदर्शन ने मेजबान को कड़ा संदेश दिया था। वहीं, दूसरे मैच में इस्तेमाल होने वाली पिच की पहली तस्वीर सामने आयी है।
IND vs SA 2nd Test, Guwahati Pitch Report: दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम के लिए गुवाहाटी टेस्ट अग्नि-परीक्षा से कम नहीं होगा। जहां टीम को अपना आत्म-सम्मान बचाने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत आसान नहीं होने वाली है। पहले मैच में उनके शानदार प्रदर्शन ने मेजबान को कड़ा संदेश दिया था। वहीं, दूसरे मैच में इस्तेमाल होने वाली पिच की पहली तस्वीर सामने आयी है।
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच इस्तेमाल होने वाली पिच पर अभी भी थोड़ी हरियाली नजर आ रही है। यह देखना बाकी है कि मैच से पहले उस घास में से कितनी घास हटाई जाएगी। एक रिपोर्ट की मानें तो गुवाहाटी टेस्ट के लिए जो पिच तैयार की जा रही है, वह लाल मिट्टी की है, जो नैचुरली तेज़ गेंदबाज़ों को एक्स्ट्रा बाउंस और कैरी देती है। यह इस जगह पर होस्ट किया गया पहला टेस्ट होगा, जो बीसीसीआई के चीफ़ क्यूरेटर आशीष भौमिक का होम बेस भी है।
इससे पहले कोलकाता की पिच अस्थिर उछाल वाली पिच की आलोचना हो रही है, इसलिए BCCI इसे दोहराने से बचना चाहता है क्योंकि वे एक नया टेस्ट सेंटर ला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक अधिकारी बताया कि आइडिया टर्न दिलाने का है, लेकिन ऐसा टर्न जो पेस और भरोसेमंद बाउंस के साथ आए, न कि सीरीज़ के पहले मैच जैसा अजीब बर्ताव।
भारतीय टीम मैनेजमेंट ने होम सीज़न से पहले ही अपनी पसंद बता दी थी, और क्यूरेटर यह पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिच की पहली बार में ही बुरी इमेज न बने। बीसीसीआई सेक्रेटरी दवजीत सैकिया भी गुवाहाटी से हैं, इसलिए सरफेस की फाइनल तैयारी पर फोकस और बढ़ गया है। आने वाले दिनों में घास, नमी के लेवल और रोलिंग पैटर्न पर करीब से नज़र रखी जाएगी क्योंकि भारत सीरीज़ बराबर करना चाहता है।
साउथ अफ्रीका के बॉलिंग कोच पीट बोथा ने कहा, “हमें बताया गया है कि (गुवाहाटी में) विकेट बैटिंग के लिए अच्छा है। लेकिन आप घास रखते हैं या नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दो दिन बचे हैं, हमें यह देखने के लिए इंतज़ार करना होगा कि क्या यह पहले टर्न लेना शुरू करता है।” उन्होंने आगे कहा, “साइमन हार्मर के कंधे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉल कोलकाता की तरह जल्दी टर्न लेना शुरू कर देती है, तो वह लाइन अप में इतने सारे लेफ्ट-हैंडर होने पर खतरनाक हो जाएगा।”