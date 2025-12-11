IND vs SA Pitch Report: दूसरे टी20आई में गेंदबाज रहेंगे हावी या चौके-छक्कों की होगी बरसात? जानें- न्यू चंडीगढ़ की पिच और कंडीशन

IND vs SA 2nd T20I Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का दूसरा मैच आज शाम न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है। यह पहली बार होगा, जब मेंस क्रिकेट का कोई अंतरराष्ट्रीय मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा। हालांकि, यह मैदान विमेंस अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल की मैचों की मेजबानी कर चुका है। आइये जानते हैं कि न्यू चंडीगढ़ में पिच और कंडीशन कैसी रहने वाली है-
कटक में खेले गए पहले टी20आई मैच में भारत ने 101 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी, इस जीत का सबसे ज्यादा श्रेय गेंदबाजों को जाना चाहिए। क्योंकि कटक में पिच शुरुआत से बल्लेबाजी के लिए आसान नजर नहीं आ रही थी। पहली पारी में भारत को भी बल्लेबाजी करने में दिक्कत हुई थी। लेकिन, हार्दिक पांड्या ने 59 रन बनाकर अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और 175 रन के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जिसके बाद दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 74 रन पर ढेर हो गयी।
हालांकि, न्यू चंडीगढ़ में गेंद और बल्ले के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस दौरान ओस की भी थोड़ी बहुत भूमिका नजर आ सकती है, क्योंकि मैच देश के उत्तरी इलाके में खेला जाना है, जहां इस वक्त अच्छी ठंड पड़ रही है। पिच की बात करें तो आईपीएल मैचों के दौरान बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला था। पिच में दम है क्योंकि आईपीएल में न्यू चंडीगढ़ में हाई स्कोरिंग गेम और कुछ कम स्कोर वाले रोमांचक मैच दोनों देखने को मिले थे।
चंडीगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन तापमान अधिकतम 22° और न्यूनतम 9° है। सूरज डूबने के बाद, तापमान में तेज़ी से गिरावट आती है जिससे मैदान पर ओस जम जाएगी। दूसरी ओर, कटक की तुलना में हवा की क्वालिटी में गिरावट भी खिलाड़ियों के लिए हालात में एक बदलाव करेगा। परंपरागत रूप से इस वेन्यू पर चेज़ करने वाली टीमों का प्रदर्शन पहले बैटिंग करने वाली टीम से बेहतर रहा है।
आईपीएल के दौरान इस वेन्यू पर खेले गए छह में से चार मैच चेज़ करने वाली टीम ने जीते हैं। पिच भी धीरे-धीरे स्पिनरों को कुछ मदद देती दिखी है, जिससे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे खतरनाक स्पिनर गेम में आ जाते हैं।