  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA T20 : दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, पहले करेगा गेंदबाजी

IND vs SA T20 : दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, पहले करेगा गेंदबाजी

IND vs SA T20: South Africa wins toss against India, will bowl first

By संतोष सिंह 
Updated Date

कटक। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस दौरान बताया कि संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और कुलदीप यादव इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। गिल और हार्दिक की वापसी भारतीय टीम और भी मजबूत हुई है। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में अकड़न के कारण बाहर हो जाने के बाद वापसी कर रहे हैं। यह तय है कि गिल अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे और तीसरे स्थान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरेंगे। भारत के लिए हार्दिक की वापसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एशिया कप के दौरान क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण दो महीने से अधिक समय तक बाहर रहने वाले इस ऑलराउंडर ने शानदार वापसी करते हुए मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से एक मैच में 42 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए और फिर चार ओवर में 52 रन देकर एक विकेट लिया।

पढ़ें :- आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस लगाने लगे तरह-तरह के कयास

हर्षित-कुलदीप को आराम

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा रहे हर्षित राणा और कुलदीप यादव को पहले मैच से आराम दिया गया है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पर होगी, जबकि स्पिन विभाग का जिम्मा अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती संभालेंगे।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

पढ़ें :- कोहली नहीं भारत के इस युवा बल्लेबाज से खौफ खाने लगा पाकिस्तान, गूगल पर सबसे ज्यादा बार हुआ सर्च

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवान फरेरा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिच नॉर्त्जे।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs SA T20 : दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, पहले करेगा गेंदबाजी

IND vs SA T20 : दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता...

आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस लगाने लगे तरह-तरह के कयास

आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई...

कोहली नहीं भारत के इस युवा बल्लेबाज से खौफ खाने लगा पाकिस्तान, गूगल पर सबसे ज्यादा बार हुआ सर्च

कोहली नहीं भारत के इस युवा बल्लेबाज से खौफ खाने लगा पाकिस्तान,...

IND vs SA: पहले टी20 में अर्शदीप और संजू को मौका मिलना मुश्किल! जानें- कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs SA: पहले टी20 में अर्शदीप और संजू को मौका मिलना...

IPL 2026 Auction: डी कॉक और स्टीव स्मिथ समेत 350 खिलाड़ी आईपीएल नीलामी में होंगे शामिल, 240 भारतीय चेहरे

IPL 2026 Auction: डी कॉक और स्टीव स्मिथ समेत 350 खिलाड़ी आईपीएल...

IND vs SA 1st T20I: आज से भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाएगी टी20आई सीरीज; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे पहला मैच

IND vs SA 1st T20I: आज से भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली...