IND vs SA World Cup Final: आज विमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा भारत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA World Cup Final: आज 2 नवंबर का दिन इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम के लिए एक ऐतिहासिक साबित हो सकता है, जहां पर मेजबान के पास पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करना का मौका होगा। इंडिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच रविवार को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। आइये जानते हैं कि इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, फाइनल मैच कब और कहां खेला जाएगा, और फैंस इस मैच को कहां लाइव देख पाएंगे-

IND vs SA: इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच रविवार 2 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कब शुरू होगा?

इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा और टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

IND vs SA: इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां होगा?

इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में होगा।

IND vs SA: इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

इंडिया विमेंस बनाम साउथ अफ्रीका विमेंस, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का सीधा प्रसारण JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगा।