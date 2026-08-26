IND vs SL Colombo Test : श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 290 रनों पर ढेर, भारत ने मेजबान टीम को दिया फॉलोऑन

IND vs SL Colombo Test : कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन मेजबान श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में 290 रनों पर ढेर हो गयी। मेजबान टीम के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने आखिरी वक्त तक संघर्ष करते हुए शतक जड़ा, लेकिन वो अपनी टीम को फॉलोऑन के संकट से बचा नहीं सके। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने सबसे अच्छे गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं, भारत ने इस मैच पर पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लिया है।

चौथे दिन श्रीलंका अपने दो लक्ष्यों में से एक में कामयाब रहा – दिनुशा ने शतक तो पूरा किया, लेकिन वह अपनी टीम को फ़ॉलो-ऑन से नहीं बचा सका। भारत ने फ़ॉलो-ऑन लागू किया है। उस थोड़े से समय में तेज़ी से रन बने। सारांश को गेंदबाज़ी सौंपी गई और LBW के फ़ैसले से बचने के बाद दिनुशा ने उन पर आक्रामक रुख अपनाया। वह तेज़ी से अपने शतक की ओर बढ़े और प्रसिद्ध की गेंद पर चौका लगाकर इसे पूरा किया। लेकिन इससे कुमार को अपने शॉट्स खेलने का मौका मिल गया और इसी कोशिश में वह आउट हो गए, जिससे सारांश को अपना पहला टेस्ट विकेट मिला। ऑफ़-स्पिनर को दूसरे छोर से वापस लाया गया और उन्होंने दिनुशा का विकेट लेकर पारी समाप्त की। भारत के पास 213 रनों की बढ़त है।